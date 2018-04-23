Витинью показал, как выглядит после столкновения с Гранквистом

Нападающий ЦСКА Витинью в своем Инстаграме показал, что после столкновения с защитником "Краснодара" Андреасом Гранквистом в матче 27-го тура РФПЛ ему наложили несколько швов на бровь. Встреча команд закончилась победой красно-синих со счетом 2:1.

Эпизод произошел на 76-й минуте матча. В борьбе за верховой мяч защитник "быков" ударил Витинью ногой в лицо и нанес ему травму. Однако судья встречи Сергей Лапочкин игру не остановил и предупреждения Гранквисту не вынес.

– Гранквист пытался попасть по мячу, но задрал ногу слишком высоко, – рассказал позже Витинью. — Сомневаюсь, что он сделал это специально, но играть так опасно нельзя. Сейчас чувствую себя в порядке.

Отметим, что момент опасной игры Гранквиста будет рассмотрен на ближайшем заседании Контрольно-квалификационной комиссии, которая оценивает действия арбитров. Как пояснил руководитель комиссии Николай Левников, направлять выводы по эпизоду в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) не планируется.

КДК также может самостоятельно возбудить дело и оценить эпизод, если поступит соответствующий запрос от "армейцев". Однако такового в комитет пока не поступало.