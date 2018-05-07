13:46 | Футбол — РФПЛ

Витинью: "Главная мотивация – попасть в Лигу чемпионов напрямую"

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Нападающий ЦСКА Витинью после победы над тульским "Арсеналом" (6:0) в матче 29-го тура чемпионата России остался доволен тем, как команда провела эту встречу. По словам бразильского форварда, быстрый гол помог армейцам контролировать ход игры.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - &quot;Арсенал&quot; - 6:0. 2-я минута. Федор ЧАЛОВ открывает счет в матче.Беспощадный Чалов. ЦСКА опозорил "Арсенал"

– Я очень счастлив, что мне удалось сделать две голевые передачи, – цитирует официальный сайт ЦСКА Витинью. – Команда сыграла великолепно. Нам помогло, что впереди у нас было очень большое преимущество над соперником.

– Какую тактику избрали? Подразумевалось ли такое мощное начало?

– У нас была задача забить как можно раньше, так и получилось. После быстрого гола продолжили играть с высокой интенсивностью, за короткий отрезок времени довели счет до 5:0, что позволило перейти к спокойному контролю матча.

– Считаете ли, что этот матч – один из лучших в сезоне?

– Мы должны быть счастливы победе, соперник был непростой. Игра с ними на выезде оказалась тяжелой. Но сегодня мы сыграли блестяще, игроки показывали свои лучшие качества и забивали голы.

– Позади 46 официальных матчей сезона, остался всего один. Каким будет настрой на матч с "Анжи"?

– Мы надеемся попасть в Лигу чемпионов напрямую, это самая главная мотивация. Надо выйти, одержать победу и на мажорной ноте закончить сезон.

Напомним, для того, чтобы ЦСКА напрямую попасть в групповой турнир Лиги чемпионов, команде Виктора Гончеренко нужно обыграть "Анжи", а также ждать того, что "Спартак" потеряет очки в игре с "Динамо". На данный момент армейцы набрали 55 очков. У "Спартака" на 1 очко больше.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitinho-komanda-sygrala-velikolepno/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kopot

Динамо не забывайте как Спартак вас слил в пердив. Отомстите и помогите коняшкам.

14:22

volish17

Мулы плетутся в хвосте, и от них нечего не зависит ...

13:55

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