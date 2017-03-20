13:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Судейство нужно оценивать на профессиональном, а не на эмоциональном уровне"

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Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что оценку действий судей в чемпионате России нужно проводить на профессиональном уровне, а не на эмоциональном. По ходу нынешнего сезона клубы неоднократно выражали недовольство работой арбитров.

- Мы сделаем все, чтобы судейство было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры, - приводит ТАСС слова Мутко. - Еще раз встретимся с судейским комитетом - оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном.

Такие вопросы на эмоциях решать не надо. Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат. Как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры. Мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне.

Интрига за чемпионство назрела - это здорово, это конкуренция. Она двигает качество футбола. Идет борьба и за золото, и за призовые места, и за попадание в Лигу чемпионов, в европейские Кубки. Все это даст хорошее окончание турнира - нас ждут интересные 10 туров.

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