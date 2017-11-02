Виталий Мутко: "Локомотив" заслуженно выиграл первый круг чемпионата России"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что "Локомотив" – хорошо мотивированная команда с сильной средней линией. Мутко также заявил, что железнодорожники заслуженно возглавили турнирную таблицу чемпионата России после первого круга.

– "Локомотив" заслуженно возглавил турнирную таблицу после первого круга, – цитирует ТАСС Мутко. – Это хорошо мотивированная команда с сильной средней линией, в ее игре все продумано, грамотно выстроено тактически. Но вся конкуренция впереди, ни одна команда не может пройти такой турнир без сбоев.

В том, что нас ждет жесткая конкуренция, я абсолютно уверен. ЦСКА отлично сыграл с "Базелем", надеюсь, еще проявит себя и "Спартак". А еще есть "Краснодар", неплохо выглядит "Урал". Чемпионат получается интересным.

Напомним, что "Локомотив" занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав в 15 матчах 32 очка, опережая "Зенит" на три балла.