Виталий Мутко: "Клубы РФПЛ могут поощрять за доморощенных игроков"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на данный момент не планируется никаких серьезных изменений в российских лигах после принятия стратегии развития футбола. Однако руководитель отметил, что клубы РФПЛ могут поощрять за включение в заявку доморощенных игроков.

– Мы приняли стратегию развития футбола, – цитирует ТАСС Мутко. – Пока никаких серьезных изменений не будет, единственное – в ФНЛ клубы должны будут иметь в заявке не менее пяти молодых доморощенных игроков, таким образом, мы попробуем омолодить ФНЛ. А что касается премьер-лиги, то не исключаю, что в регламенте появятся записи о поощрении за включение в заявку доморощенных игроков.