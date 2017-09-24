Вилков ошибочно не удалил Каборе за фол на Дзюбе

На 44-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" на половине поле хозяев возникла непростая ситуация, в которой арбитр Михаил Вилков в итоге принял неверное решение.
Многим показалось, что краснодарец Сергей Петров нарушил правила на форварде гостей Артеме Дзюбе и заслуживал наказания 11-метровым ударом и удалением.
Во-первых, единоборство Петрова и Дзюбы произошло за пределами штрафной площади.
Во-вторых, если Петров сфолил бы в штрафной, он заслуживал бы не удаления, а предупреждения – таковы с недавних пор правила.
В-третьих, Петров не нарушил правила игры. Он сыграл в мяч. Точнее – коснулся мяча бутсой. Но не сбил Дзюбу.
Мало кто обратил внимание на действия хавбека "быков" Шарля Каборе, догнавшего зенитовского нападающего. Полузащитник толкнул соперника правой рукой и локтем в левую часть спины. Потому-то форвард и упал на газон, получив при этом предупреждение.
Как должен был поступить судья? Вилкову следовало назначить штрафной удар в сторону ворот "Краснодара" и удалить Каборе за лишение Дзюбы, выбегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)
toxa-rv@list
А то что, чтобы выбежать один на один, ДЗЮБА РУКАМИ (!!!) перехватывал мяч в центре поля - это ничего????! Эхпёрты, будьте объективны и разуйте ГЛАЗА!!
20:37