Вилков ошибочно не удалил Каборе за фол на Дзюбе

Шарль КАБОРЕ (слева) против Артема ДЗЮБЫ: в другом эпизоде с участием хавбека и форварда Михаил Вилков не зафиксировал нарушения со стороны футболиста "быков". Фото Виталий ТИМКИВ

На 44-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" на половине поле хозяев возникла непростая ситуация, в которой арбитр Михаил Вилков в итоге принял неверное решение.

44-я минута. Спорный момент с падением Артема Дзюбы.

Многим показалось, что краснодарец Сергей Петров нарушил правила на форварде гостей Артеме Дзюбе и заслуживал наказания 11-метровым ударом и удалением.

44-я минута. Спорный момент с падением Артема Дзюбы.

Во-первых, единоборство Петрова и Дзюбы произошло за пределами штрафной площади.

44-я минута. Спорный момент с падением Артема Дзюбы.

Во-вторых, если Петров сфолил бы в штрафной, он заслуживал бы не удаления, а предупреждения – таковы с недавних пор правила.

44-я минута. Спорный момент с падением Артема Дзюбы.

В-третьих, Петров не нарушил правила игры. Он сыграл в мяч. Точнее – коснулся мяча бутсой. Но не сбил Дзюбу.

44-я минута. Спорный момент с падением Артема Дзюбы.

Мало кто обратил внимание на действия хавбека "быков" Шарля Каборе, догнавшего зенитовского нападающего. Полузащитник толкнул соперника правой рукой и локтем в левую часть спины. Потому-то форвард и упал на газон, получив при этом предупреждение.

44-я минута. Спорный момент с падением Артема Дзюбы.

Как должен был поступить судья? Вилкову следовало назначить штрафной удар в сторону ворот "Краснодара" и удалить Каборе за лишение Дзюбы, выбегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)

44-я минута. Спорный момент с падением Артема Дзюбы.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"