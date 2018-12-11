Виктор Классон: "У "Краснодара" есть шансы на "золото"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что у команды такие же шансы на чемпионство, как у других топ-клубов. Он пообещал сделать все ради победы "быков".

– "Краснодар" ушел на перерыв вторым, до "Зенита" всего одно очко. Как оцениваете шансы на титул?

– Думаю, они такие же, как и у других топ-команд лиги. Прошла только половина сезона, календарь у всех претендентов примерно похож, нам еще играть с "Зенитом" дома. Мы сейчас в хорошей форме и, надеюсь, сохраним ее к весне. Думаю, у нас есть шанс на золото.

– Ари обещал набить тату в случае победы в чемпионате. А вы?

– Ха-ха, яне буду делать татуировок точно. Да и обещать ничего не хочу. Хотя нет – пообещаю, что сделаю все ради победы "Краснодара"в чемпионате! (Гоша Чернов)

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