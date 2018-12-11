Виктор Классон: "Хочу, чтобы "Краснодар" на мне заработал"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что его конечной целью остается переход в один из европейских чемпионатов. По словам хавбека, он продлил контракт с "быками" до 2021 года, чтобы клуб мог заработать на его трансфере.

– Вы – один из сильнейших игроков лиги, лучший полузащитник года в Швеции. Неужели не получали предложений от других клубов в этом году?

– Скажем так, не было предложений, которые меня заинтересовали больше, чем "Краснодар". Скауты европейских клубов не так пристально следят за российским чемпионатом, как, к примеру, за голландским или бельгийским. Вряд ли даже после чемпионата мира ситуация сильно изменилась.

– Но все-таки предложения были?

– Кто-то был заинтересован в моем переходе, но ничего серьезного. "Краснодар"– лучшая альтернатива многим другим клубам.

– Две недели назад вы продлили контракт с клубом до 2021 года. Честно говоря, я считал "Краснодар" для вас мостом в Европу. Это не так?

– Я люблю Краснодар. Мне нравится здесь, я прогрессирую в команде, но при этом моей основной карьерной целью остается Европа. Хочу когда-нибудь сыграть в одной из сильнейших лиг континента. Однако я благодарен "Краснодару" и хочу, чтобы он заработал на моем трансфере. Для этого я продлил контракт. Мы неплохо выступаем в этом сезоне, лидируем в группе Лиги Европы, вверху таблицы чемпионата, бьемся за Кубок России… Надеюсь, продолжим в том же духе. (Гоша Чернов)

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