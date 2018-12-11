Виктор Классон: "Футбол "Барселоны" - это стиль "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон сказал, что команда стремится играть в стиле "Барселоны".

– Время от времени изучаем нарезки с игрой "Манчестер Сити" Гвардьолы, "ПСЖ", прошлогоднего "Наполи". Не полноценные матчи, а отдельные эпизоды – тренер нам показывает, как нужно играть в различных ситуациях на примере топ-команд.

– Не удивлен, что вы ничего не сказали про "Барселону". Похоже, сейчас "Краснодар" играет в футбол "Барселоны" больше, чем она сама.

– Это наш стиль. Нам нравится играть с мячом, владеть им. Более того, именно в такой ситуации футболисты прогрессируют, развиваются всесторонне. Когда тактика твоей команды основана на парковке автобуса, длинных передачах и борьбе за подборы, ты не улучшаешь свою личную игру. А наша тактика может поначалу не давать результат, но в итоге все равно он приходит. (Гоша Чернов)

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