Виктор Классон: "Футбол "Барселоны" - это стиль "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон сказал, что команда стремится играть в стиле "Барселоны".
– Время от времени изучаем нарезки с игрой "Манчестер Сити" Гвардьолы, "ПСЖ", прошлогоднего "Наполи". Не полноценные матчи, а отдельные эпизоды – тренер нам показывает, как нужно играть в различных ситуациях на примере топ-команд.
– Не удивлен, что вы ничего не сказали про "Барселону". Похоже, сейчас "Краснодар" играет в футбол "Барселоны" больше, чем она сама.
– Это наш стиль. Нам нравится играть с мячом, владеть им. Более того, именно в такой ситуации футболисты прогрессируют, развиваются всесторонне. Когда тактика твоей команды основана на парковке автобуса, длинных передачах и борьбе за подборы, ты не улучшаешь свою личную игру. А наша тактика может поначалу не давать результат, но в итоге все равно он приходит. (Гоша Чернов)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-po-futbolu-2018-19-kalendar-igr-turnirnaya-tablica-krasnodar-intervyu-s-viktorom-klassonom-1489106/