Виктор Гончаренко: "По матчу с "Локомотивом" недоволен практически всеми"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы над "Локомотивом" в товарищеском матче (3:1) заявил, что встреча с железнодорожниками выявила много недостатков в игре его команды. По словам Гончаренко, он недоволен теми заменами, которые были сделаны во втором тайме, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Наверняка вы получили удовольствие от матча с "Локомотивом".

– Говорить о каком-то удовольствии от победы не приходится, поскольку эта игра выявила много недостатков у нашей команды. Я недоволен теми заменами, которые мы провели во втором тайме, тем, как люди вышли на замены.

– Всеми недовольны?

– Практически.

– И все-таки, как оцените встречу с "Локомотивом" в качестве подготовки к следующим играм?

– Самое главное, что ребята получили игровую практику.

– Ощущаете, что за то время, что вы возглавляете команду, она стала лучше?

– Скажу так: мы находимся на пути к тому, чтобы построить команду.