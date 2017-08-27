Виктор Гончаренко: "Ошибка Васина? Почему мы не говорим об ошибке судьи?"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что в эпизоде с пропущенным голом виноват не защитник Виктор Васин, а арбитр, который не увидел ошибку и засчитал взятие ворот. Он также добавил, что команде нужна пауза после большого количества проведенных игр.
– Не думаю, что на результате сказалась усталость после матча с "Янг Бойз" (в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов, который завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев. – Прим. "СЭ"), – сказал во флеш-интервью после матча Гончаренко. – У нас было хорошее движение, не хватило в атаке, чтобы вскрыть команду, которая достаточно хорошо обороняется.
Нужно ли команде усиление? Причем тут усиление? Те, кто был на поле, вполне могли найти 1-2 момента, чтобы забить гол. К сожалению, этого не произошло. Мы не нашли лазейку в обороне. Мы проиграли третью домашнюю игру. Как я могу быть доволен? Да, нам нужна сейчас пауза, ведь мы достаточно много игр сыграли после начала чемпионата.
Ошибка Васина? Почему мы не говорим об ошибке судьи, который ошибочно засчитал гол? Все привыкли, что виноват Васин. А на самом деле судья не видит ошибку и засчитывает гол.
Достаточно ли укомплектована команда? Какая разница, что я считаю? Еще есть 4 дня, чтобы посмотреть, что происходит.
echo2011
Говорим об ошибках судей,причем дальше более,чем нужно.Только не будь ошибки Васина,не было бы и этой ошибки судьи.Неудивительно,что после неожиданной ошибки Васина арбитры попросту на мгновение потеряли концентрацию.
20:15
вперёд Спартак!
Руки прочь от Васина! Дайте Вите поиграть!))))))))))))
20:13
spetrov
..."Горячих" игроков нет. Вспомнилось соседство у нас в ростере Олича и Кириченко. Первый вроде бы даже к Газзаеву ходил решать вопросы по своему игровому времени в ущерб времени "короля футбола".
20:13
Vlаdimir
Хочется верить что Ганчаренко не будет в будущем ссылаться на ошибки судей ... Васин в составе это его ответственность.
20:12
SportF@n
ошибки случаются как в пользу, так и против. Но какого фига команда не может отыграть один гол, тут уже вопрос не к судье явно
20:12
spetrov
Тень Мастера, тем более если мы не можем забить, сколько захотим, подобные привозы критичны для результата.
20:07
marksan
geoserge_____ Ты действительно слепой дурак?
20:07
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, такова логика целого ряда персонажей. Эпизод в другом матче с их точки зрения имеет отношение к эпизоду в этом. Более того, тот эпизод все сегодня произошедшее и объясняет. :)
20:06
marksan
Тень Мастера_____ Так и Игорь сказал! Забивать надо! А толкутся бестолку в штрафной!
20:05
Тень Мастера
забудем о судье. сами забить не можем. вот где корень зла. забивали бы. и ошибок не было. терпеть и ждать. сезон не потерян. больше ротации. нет у нас Газпрём, чтобы покупать. тянем как можем.
20:04
marksan
Виктор! Кончайте защищать этого неудачника! У него планида жизни такая!
20:02
Лоуренс Аравийский
Судья...продажная...!
20:00
Ралпачан Фляйшманъ
какое отношение пенальти на Дзаге имеет к тому, что бригада Вилкова феерически обделалась сегодня? Если охота про "карму" побухтеть - в паровозами Алана свалили борцовским приемом в штрафной, но про это вот благополучно забыли) хватит уже, признайте очевидное - судья сегодня сделал Ахмаду результат))
19:58
Ралпачан Фляйшманъ
аххах, о чем я и говорил)) "зацепил линию", "проекция" - кудрявцев, хорошая поптыка, но нет, можешь расслабиться и перелогиниться)) фото у Боброва смотрим и видим профнепригодность питерского линейного)))
19:55
fullerist
Когда судья дал пенальти в пользу ЦСКА после симуляции Дзагоева, Гончаренко об ошибке судьи не говорил. И ничего бы не было, если бы Васин не махнул мимо мяча. Другое дело, что песочить его надо, конечно, не перед журналистами.
19:55
П_о_в_а_р
Уася неуиновен.
19:55
П_о_в_а_р
Армейцы, почему мы держимся и не говорим об ошибке судьи?
19:54
Тень Мастера
Васин не Васин. Какая разница. Очевидный просчёт. Недонастрой. Ротация. Не доверять молодёжи. Где Жамалетдинов и остальные? Какая разница ? Проигрывать уставшей основной или пободаться с азартными? У Газаева вся команда была 17-18-19-20-21-22-23. И Салугин боролся.
19:52
werder63
За безвольную игру Терека на открытие арены цска дивиденды получил Ахмат! Ксли серъезно, то уверенность Григоряна в Фибеле стоила ему места. А уверенность белоруса в Васине уже напоминает маразм! Осторожно, двери закрываются: Следующая остановка - увольнение...
19:50
эстонский армеец
Так выпустил бы сразу всех молодых с начала игры - пусть "гоняют", может пользы бы больше было.
19:46
geoserge
Мяч зацепил линию, проекция его за поле не вышла
19:45
Ралпачан Фляйшманъ
всё по делу)) ждем блеянья теперь адвокатов вилкова и ко)))
19:44
футбол>2018
Гончаренко, а что твой ЦСКал делал 96 минут?????Навал!!!!Бей вперед игра придет!!!!!Забивать то кто будет????
19:44