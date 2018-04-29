Виктор Гончаренко: "Не вижу причин, по которым "Зенит" должен был победить"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал закономерной ничью с "Зенитом" (0:0) в 28-м туре чемпионата России. Специалист отказался оценивать шансы команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

– Бескомпромиссная игра получилась, – сказал Гончаренко в эфире канала "Наш футбол". – Мы пытались победить, не играли на ничью. Но понимали, что нужно и за нападающими "Зенита" смотреть, чтоб не допускать контратак. А в целом цельная игра и у нас, и у "Зенита". Закономерно, что она закончилась с таким счетом.

– Манчини сказал, что побеждать должен был "Зенит".

– Я не вижу, по какой причине он должен был победить. Каждый видит со своей колокольни.

– Показалось, что вы во втором тайме стали глубже обороняться?

– Нет, мы немного изменили положение нападающих, чтобы больше оказывать давление на центральных защитников.

– Насколько довольны игрой команды на чужой половине поля?

– Нам не хватало открывания, острой передачи, чтобы выйти на завершение. Достаточно было для этого предпосылок. Но это футбол. Нападающие проделали большой объем работы.

– Как оцениваете шансы в борьбе за Лигу чемпионов?

– Очень простая ситуация: мы должны побеждать в каждом матче, а там посмотрим, что получится.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу