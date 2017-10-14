Виктор Гончаренко: "Не сказал бы, что матч с "Краснодаром" был идеальным"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Краснодаром" (1:0) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что обе команды не отсиживались в обороне. По словам специалиста, игра была равной.

– Не сказал бы, что матч был идеальным. Он был равным и очень хорошим, – сказал Гончаренко в эфире программы "Наш футбол". – Команды не отсиживались в обороне, провели много атак. Мы забили, "Краснодар" – нет. Всем командам, играющим в таком стиле, приходится тяжело дома.

Хотели забить, а не удержать счет? Не сказал бы. Соперник вытягивал нас на обоюдоострую игру. Думаю, забей Витинью, не было бы такого напряжения в конце встречи.

Акинфеев доказал лидерство? Не стоит удивляться - когда есть проблемы с игроками в центре, нагрузка ложится на защитников и вратаря. Игорь нас много выручает, за что мы ему благодарны.

ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место