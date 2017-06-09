Виктор Гончаренко: "Головин в "Челси"? А вы могли представить, что Аршавин забьет четыре гола "Ливерпулю"?"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Александр Головин в будущем имеет шанс перебраться в один из европейских грандов. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны "Челси", которая оказалась ложной.
– Обсуждали с Головиным информацию об интересе к нему со стороны "Челси", которая оказалась ложной?
– Не обсуждали. Он сейчас в сборной. Я могу написать ему смс, поздравить с победой. А в будущем почему бы и нет?
– В смысле?
– Перспектива у этого игрока такова, что все может быть.
– Именно "Челси"?
– Почему "Челси"? Почему мы исключаем "Реал", "Барселону" или "Баварию"?
– Потому что у нас фактически никто там не играл. Разве что Аршавин недолгое время успешно выступал в лондонском "Арсенале".
– А разве мы в свое время могли представить, что Аршавин будет играть в "Арсенале" и забьет "Ливерпулю" четыре гола?! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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