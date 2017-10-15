Виктор Альварес: "Игра с "Краснодаром" придала "Арсеналу" уверенности в матче с "Зенитом"

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что его команда подошла к поединку в хорошем настроении благодаря победе в предыдущем туре над "Краснодаром" (1:0).

- Мы знали, что будет очень тяжело, но отличная игра против "Краснодара" придала нам уверенности, и мы приехали с желанием показать лучшее, на что способны, - сказал Альварес. - Рады, что нам это удалось, ну и "Зениту" сегодня не везло.

- Было тяжело защищаться против нападающих хозяев?

- Да, определенно. В "Зените" сильные игроки атаки, но мы смогли их нейтрализовать и использовать свой шанс в нападении.

- "Арсенал" показывает хороший отрезок - две победы подряд над сильными командами. На каком месте стоит ждать туляков в конце чемпионата?

- Не знаю. Думаю, нам нужно продолжать упорно работать, так же, как до этого момента, и весной уже смотреть, где мы окажемся. Но если хотим забраться как можно выше, важно каждый день выкладываться на полную.

- Что сказал Божович в раздевалке после победы?

- Поздравил с хорошей игрой, но сказал, что уже завтра надо начинать думать о следующем сопернике, чтобы продолжить победный ритм. (Егор БЫЧКОВ)