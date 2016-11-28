Вход на матч между "Томью" и "Локомотивом" будет свободным

"Локомотив" на официальном сайте объявил, что матч 16-го тура чемпионата России против "Томи" болельщики смогут посетить бесплатно. Поединок состоится 1 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени. Принимающей стороной формально является "Томь", но игра пройдет в Черкизове. По договоренности между клубами владельцы абонементов на домашние матчи "Локомотива" могут занять привычные места.

Напомним, что изначально матч должен был состояться в Томске, однако был перенесен в Москву из-за сложных погодных условий.