12:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вход на матч между "Томью" и "Локомотивом" будет свободным

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"Локомотив" на официальном сайте объявил, что матч 16-го тура чемпионата России против "Томи" болельщики смогут посетить бесплатно. Поединок состоится 1 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени. Принимающей стороной формально является "Томь", но игра пройдет в Черкизове. По договоренности между клубами владельцы абонементов на домашние матчи "Локомотива" могут занять привычные места.

Напомним, что изначально матч должен был состояться в Томске, однако был перенесен в Москву из-за сложных погодных условий.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14338

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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