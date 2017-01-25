Василий Коновалов: "Риера может еще пять лет спокойно поиграть"

Тренер по физподготовке Василий Коновалов в интервью "СЭ" рассказал о приведении в форму бывшего полузащитника сборной Испании Альберта Риеры. Экс-игрок "Ливерпуля" близок к подписанию контракта с "Томью".

– Поначалу Риера был полностью "разобранным"?

– Определенные проблемы, конечно, были. Но мне понравилась наша работа. Поначалу мы общались через переводчика. У меня не хватало словарного запаса, чтобы объяснить Альберту какие-то конкретные упражнения. А спустя два с половиной месяца сам Риера стал понимать русский, и дело пошло быстрее.

– Чувствовалась какая-то звездность в его действиях?

– Нет. Мне понравилось с ним заниматься. Он очень целеустремленный парень, все время всем интересуется, ему есть с чем сравнивать. Он поиграл на хорошем уровне, поработал с известными тренерами.

– Главный результат вашей работы?

– Считаю, он сейчас уже находится в хорошей форме. Я его, что называется, благословил, пожелал попасть в российские команды. Считаю, он может еще пять лет спокойно поиграть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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