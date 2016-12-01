21:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Я не могу объяснить, что произошло с "Томью"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:6) отметил, что не знает, почему команда сыграла настолько безвольно. По его словам, еще до удаления Эрика Бикфалви футболисты остановились.

- Для меня это тяжелый вопрос, - заявил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". - Я не могу объяснить, что произошло. Даже до удаления мы повели в счете и просто перестали играть. Еще до гола не реализовали момент. После удаления у них чисто психологически руки опустились. Я еще не видел команду настолько безвольной. Так нельзя. Я не могу понять, что происходит с командой, и не знаю, как мне вообще отвечать на вопросы. 

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