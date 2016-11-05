Валерий Петраков: "Содержание игры "Томи "не порадовало"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Спартака" в домашнем матче 13-го тура, проходившего при 13-градусном морозе, посетовал на проблемы своей команды в центре поля и дал понять, что содержание игры команды ему не понравилось, передает из Томска корреспондент "СЭ" Сергей СИМОНОВ.

– Хочу поблагодарить всех: люди пошли нам сегодня навстречу, приложили титанические усилия: "Томскводоканал" и работники стадиона, чтобы подготовить поле и стадион, чтобы команды ни в чем не нуждались. Спасибо им за то, что они сделали для подготовки к матчу.

Мы наступаем на те же грабли, пытались немножко поменять игру в середине поля, но как видно ни Дроппа, ни Ковальчук с этими обязанностями просто не справляются. И вдобавок ко всему у нас оборона, особенно в первом тайме, играла не так, как нужно. Попов, Мельгарехо, Зе Луиш – отскакивали и принимали мячи в любой части поля, и возле наших ворот и в середине. Об этом говорили и предупреждали перед матчем, и просили, чтобы и Дьяков, и любой из трех центральных защитников играли плотно, выдвигались, но не знаю почему, но слова мои не очень доходят. Ну и конечно, второй матч у Ковальчука и Дроппа просто провальные матчи, особенно первый тайм. Во втором тайме немножко перестроились и выпустили фланговых атакующих игроков – и Пугина, и Попова, а Баляйкина в большей степени перевели в середину, так, вроде, кое-что наладилось, но этого мало, нужно играть в такой футбол – в коллективный, агрессивный – 90 минут, а не фрагментарно.

Могли, будь чуть-чуть поудачливее, и забить мяч – неплохие подходы были во втором тайме, и сыграть вничью, но само содержание игры не порадовало.

– В первом тайме у "Томи" было две хороших возможностей для удара – у Погребняка, у Дьякова, почему они не били? Это желание доиграть до верного, или это боязнь какая-то?

– Хороший и интересный вопрос. Для того, чтобы бить по воротам и играть остро, нужен хороший потенциальный нападающий, у которого это в крови, который должен являться немножко эгоистом. Но глядя, как у нас нападающие распоряжаются мячом, у меня возникают такие же вопросы, как и у вас. Когда перед тобой один защитник, наверное, любой из нормальных нападающих этот момент доводил бы до конца и реализовывал, не то, чтобы кому-то отдать, а сам, брал бы игру на себя, а когда Погребняк так распоряжается моментами – это несерьезно. Люди претендуют на многое, но пользы клубу приносят очень мало.