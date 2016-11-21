Валерий Петраков: "Надеюсь на решение финансовых проблем "Томи" до матча с "Крыльями"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 14-го тура чемпионата России против "Терека" (0:0) отметил, что ничейный итог является положительным результатом. Специалист также выразил надежду на то, что финансовые проблемы томского клуба будут решены до следующего матча с "Крыльями Советов".

– Тяжелый матч, ничья – положительный результат, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам была нужна уверенность в собственных силах. Во втором тайме были моменты, в которых нам откровенно повезло. Доволен ребятами и тем, как они сражались. Не хватало подходов к чужим воротам, было мало содержательной игры. Но все игроки стараются.

Рассчитываю, что в следующем матче в Самаре "Томь" прибавит. Также надеюсь, что до игры с "Крыльями Советов" положительно решатся финансовые проблемы клуба.