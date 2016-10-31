Валерий Карпин: "Предложения из Самары не было, никто не звонил"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул, что к нему не обращались из "Крыльев Советов" по поводу работы. Сегодня после поражения от "Газовика" в матче 12-го тура чемпионата России (0:1) в отставку был отправлен наставник самарцев Франк Веркаутерен. По информации "СЭ", "Крылья" проявляют интерес к Карпину и Александру Бородюку.

- Предложения из Самары не было, никто не звонил. Ничего об этом не знаю, - сказал Карпин.

Добавим, что комментатор Константин Генич в шутку предложил Карпину принять "Крылья", поскольку он "засиделся на ТВ". (Сергей ЕГОРОВ)