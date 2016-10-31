22:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Предложения из Самары не было, никто не звонил"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул, что к нему не обращались из "Крыльев Советов" по поводу работы. Сегодня после поражения от "Газовика" в матче 12-го тура чемпионата России (0:1) в отставку был отправлен наставник самарцев Франк Веркаутерен. По информации "СЭ", "Крылья" проявляют интерес к Карпину и Александру Бородюку.

- Предложения из Самары не было, никто не звонил. Ничего об этом не знаю, - сказал Карпин.

Добавим, что комментатор Константин Генич в шутку предложил Карпину принять "Крылья", поскольку он "засиделся на ТВ". (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

Видимо, в Самаре разум возобладал над эмоциями.

22:44

wazo58

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

22:24

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