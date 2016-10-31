"Крылья" рассматривают кандидатуры Карпина и Бородюка

По данным "СЭ", сменить Франка Веркаутерена в "Крыльях Советов" могут Валерий Карпин или Александр Бородюк. Бельгийский тренер был отправлен в отставку сразу после поражения от "Оренбурга" (0:1) в 12-м туре чемпионата России.

По нашей информации, кандидатуры Карпина и Бородюка обсуждались в "Крыльях" даже до матча с "Оренбургом", поскольку в клубе заранее прорабатывали варианты на случай расставания с Веркаутереном, под руководством которого команда оказалась на последнем месте в РФПЛ.

Кроме того, в шорт-лист входили такие специалисты, как Андрей Тихонов, Владислав Радимов, Николай Писарев, Юрий Красножан, но их в Самаре, судя по всему, не будет.