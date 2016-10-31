"Крылья" рассматривают кандидатуры Карпина и Бородюка

По данным "СЭ", сменить Франка Веркаутерена в "Крыльях Советов" могут Валерий Карпин или Александр Бородюк. Бельгийский тренер был отправлен в отставку сразу после поражения от "Оренбурга" (0:1) в 12-м туре чемпионата России.
По нашей информации, кандидатуры Карпина и Бородюка обсуждались в "Крыльях" даже до матча с "Оренбургом", поскольку в клубе заранее прорабатывали варианты на случай расставания с Веркаутереном, под руководством которого команда оказалась на последнем месте в РФПЛ.
Кроме того, в шорт-лист входили такие специалисты, как Андрей Тихонов, Владислав Радимов, Николай Писарев, Юрий Красножан, но их в Самаре, судя по всему, не будет.
Platinum1991
Состав неплохой у Крыльев, а вот результата НЕТ! Новая отставка! Нет результата и давай на выход с вещами и денежными выплатами! Константин ГЕНИЧ СЧИТАЕТ, ЧТО "КРЫЛЬЯ" ВОЗГЛАВИТ КАРПИН??? А с какого ПЕРЕПУГУ Крыльям сдался этот Карпин??? Карпин очень слабый тренер! Это он доказал по работе в Торпедо Ар.. Работа в Спартаке не в счёт. Там Карпин пришел на готовое и только поддерживал на плаву Спартак! Основной критерий тренерской работы Карпина это работа в Торпедо! А работал Карпин в Торпедо просто ОТВРАТИТЕЛЬНО! Крыльям нужен другой тренер, а не Карпин! Пусть Бородюк попробует! Вот и посмотрим на что он годится! Из двух ЗОЛ выбирают меньшее! Так что пусть уж лучше Бородюк, чем Карпин! Но и Бородюк не лучший вариант! ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО! Надо ещё поискать кандидатуры на пост главного в Крылья! Семь раз отмерь и ОДИН раз отрежь! А две эти кандидатуры СЛАБЫЕ для Крыльев!
20:57