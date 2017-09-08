Валерий Карпин: "По тренерской работе соскучился, а по телевидению - нет"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" признался, что соскучился по тренерской деятельности. После ухода с телевидения российский специалист занимается просмотром матчей чемпионата России.

– Вы ушли с ТВ около полутора месяцев назад. Чем сейчас занимаетесь?

– Смотрю футбол. Ничего необычного. Такое случалось и после "Спартака", и после Армавира. Чувствую себя хорошо. Когда свободного времени много, могу посмотреть все восемь матчей тура в чемпионате России.

– Правда ли, что последнее предложение вам поступало совсем недавно – из "Анжи"?

– Это надо спрашивать не у меня. Могу лишь сказать, что по тренерской работе соскучился.

– А по телевидению?

– Нет. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Карпина