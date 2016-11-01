Вадим Скрипченко: "Решение об уходе принял после матча с "Тереком", остались формальности"

Бывший главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подчеркнул, что решение об уходе с занимаемой должности принял после поражения от "Терека" (1:4) в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, он и руководство клуба достигли понимания в сложившейся ситуации.

- Два дня назад я принял обдуманное, взвешенное решение об уходе с поста главного тренера "Урала" и оповестил об этом Григория Иванова, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Скрипченко. - За это время мы нашли понимание ситуации. Сейчас остались только формальности.

По информации "СЭ", Скрипченко является одним из претендентов на пост главного тренера "Крыльев Советов".

Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1.