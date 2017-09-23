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21:03 | Футбол — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Пенальти был высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее"

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Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что его команда здорово сыграла и в защите, и в нападении. По его словам, во втором голе заищтники должны были выбить мяч, чтобы разрядить ситуацию.

- Я считаю, что мы здорово сыграли во всех компонентах, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". -  Пенальти высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее.  В ситуации со вторым пропущенным голом нам надо было выбить мяч, чтобы разрядить ситуацию.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?" //
Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"

 
 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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pushgun

В купленном матче, с левым пенальти в игре с предпоследней командой РФПЛ, умудриться сыграть в ничью, да еще забив гол на второй добавленной. Тут никакой тренер не поможет, клиника полная. С Ливерпулем - европейским середнячком будет ПОЗОР.

21:34

Seraffim

Лучше бы Мешков не назначал пенальти в ворота Анжи, но судил по честному. Много нарушений, которые совершали махачкалинские игроки, он трактовал в в их же пользу. Вот и первый гол забили со "странного" нарушения.

21:25

alex-ls

первого пенальти не было, зато был на Самедове и на Джикии, а вот штрафного когда вы забили гол не было и за Ананидзе никто желтую твоему друга не дал. ну ничего у Спартака очки отобрали теперь можно и в пердив, КС помнишь лалка?

21:23

baden-baden

Кошку нашел Мешок там, где ее не было. И вообще мясные вонючие скунсы начинают поднадоедать.

21:21

Player124

Правильно всё говорит. Жаль не удержали победу. Повезло Спартаку.

21:21

tagov

Вообще то на Самедове не был назначен 100% пенальти. Хорош кошек искать там где их нет!

21:15