Вадим Скрипченко: "Пенальти был высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что его команда здорово сыграла и в защите, и в нападении. По его словам, во втором голе заищтники должны были выбить мяч, чтобы разрядить ситуацию.

- Я считаю, что мы здорово сыграли во всех компонентах, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Пенальти высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее. В ситуации со вторым пропущенным голом нам надо было выбить мяч, чтобы разрядить ситуацию.