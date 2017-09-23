Вадим Скрипченко: "Пенальти был высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что его команда здорово сыграла и в защите, и в нападении. По его словам, во втором голе заищтники должны были выбить мяч, чтобы разрядить ситуацию.
- Я считаю, что мы здорово сыграли во всех компонентах, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Пенальти высосан из пальца. Давайте на равных выясним, кто сильнее. В ситуации со вторым пропущенным голом нам надо было выбить мяч, чтобы разрядить ситуацию.
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?" //
Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"
pushgun
В купленном матче, с левым пенальти в игре с предпоследней командой РФПЛ, умудриться сыграть в ничью, да еще забив гол на второй добавленной. Тут никакой тренер не поможет, клиника полная. С Ливерпулем - европейским середнячком будет ПОЗОР.
21:34
Seraffim
Лучше бы Мешков не назначал пенальти в ворота Анжи, но судил по честному. Много нарушений, которые совершали махачкалинские игроки, он трактовал в в их же пользу. Вот и первый гол забили со "странного" нарушения.
21:25
alex-ls
первого пенальти не было, зато был на Самедове и на Джикии, а вот штрафного когда вы забили гол не было и за Ананидзе никто желтую твоему друга не дал. ну ничего у Спартака очки отобрали теперь можно и в пердив, КС помнишь лалка?
21:23
baden-baden
Кошку нашел Мешок там, где ее не было. И вообще мясные вонючие скунсы начинают поднадоедать.
21:21
Player124
Правильно всё говорит. Жаль не удержали победу. Повезло Спартаку.
21:21
tagov
Вообще то на Самедове не был назначен 100% пенальти. Хорош кошек искать там где их нет!
21:15