Вадим Скрипченко: "Майки в поддержку Керимова? Проявили внимание к той ситуации, в которой он оказался"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после поражения в матче 18-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:2) подчеркнул, что в первом тайме команды показывали равную игру. По его словам, во второй половине встречи ростовчане начали играть по счету.

- Целостная игра у нас была в первом тайме, структурно грамотная. В целом до перерыва была равная игра, и, наверное, он закончился бы 0:0, если бы не неоднозначное судейское решение. Но это пусть компетентные органы разбираются. Но хочу сказать, что с таким соперником, как "Ростов", иметь 0:0 или 0:1 к перерыву - это большая разница. Ведя в счете, они и играют по счету - в быстрых атаках стараются развивать преимущество. К этому мы были готовы, нам надо было искать резервы, чтобы спасти матч. К сожалению, подвел "стандарт" - в прошлых играх мы с ними справлялись, но тут недосмотрели за Бухаровым. Впереди мы имели шансы, но недостаток мастерства конечно подводит. Забей Данченко перед вторым голом - все, наверное, сложилось бы по другому, но сейчас не имеет смысла об этом говорить. Эмоций может было чуть больше чем хотелось бы, и брака многовато, но в целом я игрой команды удволетворен.

- Вы ожидалии, что "Ростов" вдруг сыграет в 4 защитника?

- Мы играли против разных схем уже, так что это не проблема. Конечно, мы готовились к 3 центральным защитникам у "Ростова", узнав состав на игру, скорректировали план, это не вызвало затруднений.

- У вас сегодня день рождения. Говорилось ли об этом перед матчем?

- Это всего лишь маленький личный праздник каждого человека. Вот игра - это большой праздник, сегодня он был у нас с командой. А день рождения - это мелочи.

- Майки в поддержку Керимова - чья идея?

- Проявили внимание к той ситуации, в которой он оказался. Инициатива футбольного клуба "Анжи". (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)