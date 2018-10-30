В "Спартаке" склоняются к кандидатуре Кононова

По информации "СЭ", фаворит на пост главного тренера красно-белых на данный момент Олег Кононов, который занимает аналогичную должность в тульском "Арсенале". "Спартак" согласовал эту кандидатуру внутри клуба, договорился с Кононовым о контракте, который составил тренировочный план московской команды уже на эту неделю и сформировал свой штаб.

В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов оружейников, однако, не получив окончательного подтверждения от "Спартака", 52-летний специалист просто угостил игроков – они сочли это мероприятие чем-то вроде тимбилдинга. Сегодня Кононов в составе делегации "Арсенала" вылетел в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России – встреча состоится в среду.

Впрочем, у одного из высокопоставленных сотрудников "Спартака" нет твердой уверенности в том, что Кононов сумеет справиться с давлением – и именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.

Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с каникул из-за рубежа. (Сергей Егоров)

Кононов. В "Спартак" зовут трижды