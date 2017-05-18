В "Локомотиве" не комментируют возможное назначение Скрипника

По информации "СЭ", вероятен сценарий, при котором главным тренером "Локомотива" в межсезонье станет украинский специалист Виктор Скрипник. Назначение может состояться после совета директоров клуба, заседание которого состоится по окончании сезона.

Вероятен, впрочем, и вариант, при котором нынешнему главному тренеру железнодорожников Юрию Семину удастся сохранить свой пост. Контракт 70-летнего специалиста заканчивается после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один.

Ранее сам Семин говорил о продолжении сотрудничества с "Локо" как о решенном вопросе. Глава совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков эту информацию не подтвердил, заявив, что "все будет комментировать по итогам сезона".

- Не комментируем, - сказал президент "Локомотива" Илья Геркус в ответ на просьбу высказаться о возможном назначении Скрипника.

Скрипник работал главным тренером бременского "Вердера" с октября 2014 по сентябрь 2016-го - он стал первым украинским специалистом, получившим пост наставника в бундеслиге. Не исключено, впрочем, что Скрипник не единственный кандидат на пост тренера "Локо" из числа специалистов, имеющих опыт работы в немецком чемпионате. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что в заключительном туре чемпионата "Локомотив" сыграет с "Зенитом". Встреча состоится 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.