14:15 | Футбол — РФПЛ

В "Амкаре" хотят создать прецедент по отмене желтой карточки

Брайн ИДОВУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Брайн ИДОВУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", "Амкар" подал апелляцию на желтую карточку защитника Брайна Идову, которую он получил в матче 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:0).

 
Суббота. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Амкар&quot; - 0:0. Александр СЕЛИХОВ (справа) и его коллега Артур НИГМАТУЛЛИН после матча.Даже Селихов признал: в ворота "Спартака" был пенальти

Идову получил предупреждение за симуляцию – на 85-й минуте защитник упал в штрафной красно-белых после единоборства с голкипером Селиховым. Впоследствии и сам Селихов, и глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признали необходимость назначения пенальти.

В то же время в пермском клубе не рассчитывают, что Контрольно-дисциплинарный комитет отменит предупреждение 25-летнего футболиста, поскольку это не предусмотрено регламентом. Согласно правилам регламента, КДК РФС может отменить прямую красную карточку после соответствующего решения Контрольно-квалификационной комиссии.

В "Амкаре" же рассчитывают этой апелляцией запустить дискуссию в российском футболе, чтобы после обсуждений можно было внести соответствующий пункт по отмене желтой карточки в регламент сезона-2018/19. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Петя

Спартаку встречно надо подать жалобу на не предъявленную красную карточку белорукову, который УМЫШЛЕННО шипами наступил на икру Промеса. И судья никак не реагировал на это ПРЕСТУПЛЕНИЕ и не только по законам футбола! Негодяев надо устранять из любимой игры миллионов!

14:30