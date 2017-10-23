В "Амкаре" хотят создать прецедент по отмене желтой карточки

Как стало известно "СЭ", "Амкар" подал апелляцию на желтую карточку защитника Брайна Идову, которую он получил в матче 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:0).

Идову получил предупреждение за симуляцию – на 85-й минуте защитник упал в штрафной красно-белых после единоборства с голкипером Селиховым. Впоследствии и сам Селихов, и глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признали необходимость назначения пенальти.

В то же время в пермском клубе не рассчитывают, что Контрольно-дисциплинарный комитет отменит предупреждение 25-летнего футболиста, поскольку это не предусмотрено регламентом. Согласно правилам регламента, КДК РФС может отменить прямую красную карточку после соответствующего решения Контрольно-квалификационной комиссии.

В "Амкаре" же рассчитывают этой апелляцией запустить дискуссию в российском футболе, чтобы после обсуждений можно было внести соответствующий пункт по отмене желтой карточки в регламент сезона-2018/19. (Андрей СИЗЯКИН)