"Урал" – "Уфа": за что удален капитан хозяев?

​ На 86-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Урал" – "Уфа" (1:1) ошибочное решение принял арбитр Алексей Еськов, применивший дисциплинарные санкции к капитану хозяев поля Артему Фидлеру. Судья решил, что полузащитник ударил правой рукой Оливье Тилля в лицо, и не ограничился назначением только штрафного удара. Фидлеру пришлось покинуть поле.

Между тем хавбек за свои действия не заслуживал ни второй желтой, ни тем более красной карточки. Он выпрыгнул и сыграл головой в мяч, соперника не видел (Тилль находился за его спиной) и попал рукой в лицо игроку "Уфы" совершенно случайно. Уфимец, скорее, сам уткнулся головой в руку Фидлеру. Поэтому непонятно, почему Еськов показал Артему "горчичник", который стал для него вторым в матче. (Александр БОБРОВ)