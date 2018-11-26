Уполномоченный по правам человека в Москве: "В СИЗО нет сотрудников, недовольных вниманием к Кокорину и Мамаеву"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщила, что сотрудники столичного СИЗО-2 "Бутырка" не проявляют недовольства по поводу повышенного внимания к содержащимся в изоляторе нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. Ранее в СИЗО-2 "Бутырка".

Ранее об этом в интервью нашему изданию заявила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

– Мне ничего неизвестно о недовольстве персонала СИЗО из-за повышенного внимания к футболистам, – сказала Потяева. – Недавно Кокорин написал заявление на мое имя, что не обращался за медицинской помощью и рассказал, что на его столе стоят обычные капли в нос для улучшения дыхания, которые он принимает с детства. В остальном все идет своим чередом.

Кокорин и Мамаев пробудут под стражей до 8 декабря. Обоим игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" после участия в нападениях на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. (Евгений Белоусов)​