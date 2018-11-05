21:38 | Футбол — РПЛ

"Уфу" возглавит Юран?

Сергей Юран. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Юран. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", в "Уфе" в ближайшее время могут рассмотреть вопрос о назначении нового главного тренера. Один из кандидатов – Сергей Юран, который сейчас работает в клубе "Зоркий", выступающим во втором дивизионе.

После 13 туров "Уфа" под руководством Сергея Томарова занимает 15-е место в чемпионате России. Сегодня команда из столицы Башкирии дома уступила "Крыльям Советов" (1:2).​

Уфа - Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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