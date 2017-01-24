"Уфа" расторгла контракт с Диегу Карлосом

Нападающий Диегу Карлос покинул "Уфу", сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Бразилец защищал цвета команды из столицы Башкирии с лета 2012 года. В текущем сезоне на его счету 4 матча в чемпионате России.

"Уфа" благодарит Диего Карлоса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" - говорится на официальном сайте клуба.