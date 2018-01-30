У "Рубина" нет данных по допингу у Камболова

В пресс-службе "Рубина" не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что ФИФА возбудила расследование в отношении защитника казанцев Руслана Камболова. Ранее телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, что Международная федерация футбола начала проверку в отношении 28-летнего футболиста, который сдал положительный допинг-тест на дексаметазон.
"В клуб не поступало официальных обращений или запросов по данному поводу, поэтому в настоящий момент, мы не обладаем возможностью для каких либо комментариев, но при этом отметим, что футболисты "Рубина" периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет", – заявили "СЭ" в пресс-службе казанцев.
В этом сезоне Камболов провел за команду Курбана Бердыева 14 матчей, получив одну желтую карточку. (Андрей СИЗЯКИН)
Вопреки
Да уж...еще и клуб могут дисквалифицировать под всеобщий шумок. Зачем нужны были десяток медиков в клубе, не увидевших отравления (как, якобы объясняли в клубе) у игрока и придумывающих ныне отмазы ? Сколько еще косяков бывшее руководство с "супер-менеджментом" и "великими" докторами, Бердыеву подарят... Он, наверно, уже раз 10 пожалел, что вернулся - все развалили, но глава Республики, только слова благодарности бывшим руководителям озвучивал.. Так НИКТО и не ответит за "убийственные приобретения" сбитых летчиков, разложение коллектива и подрыв авторитета некогда уважаемого клуба ??? Стыдно, ей богу.
19:14
Rus_Tam
Вот и начало конца.... теперь футболистов начнут отстранять....
19:01