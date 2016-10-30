16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России

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"Терек" направит официальное письмо в холдинг "Матч" с просьбой отстранить комментатора Тимура Журавеля от работы на матчах чемпионата России. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

 
Сегодню. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. 11-я минута. Хозяева повели после 11-метрового, но после этого пропустили четыре нелепых мяча.Голы в матче "Урал" - "Терек": аттракцион неслыханной глупости

Подводя итоги матча 12-го тура премьер-лиги "Урал""Терек" (1:4) в эфире, Журавель заметил: "Это был настоящий футбольный спектакль". Позднее он в интервью "СЭ" признался, что у него осталось грустное впечатление от этой встречи. Добавим, что в перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям.

Мы готовим официальное письмо телеканалу "Матч ТВ", чтобы этого специалиста, который комментировал матч, больше к матчам, по крайней мере с участием "Терека", не привлекали, - цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. – Кто комментировал? Зовут его "никто". Так и напишите.

Не знаю, как ему доверили матч комментировать. Если есть основания какие-то, пусть идет в прокуратуру, пишет заявление. А так все одни домыслы. Комментировал предвзято. Полтора года назад было что-то у букмекеров, нам теперь что, совсем с "Уралом" не играть, что ли? Завтра отправим им это письмо.

Когда комментатор сидит и в одну калитку пытается внушить зрителям, что что-то нечисто, это его в первую очередь компетентные органы должны привлечь.

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол"

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КОММЕНТАРИИ (13)
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serzheo

Да половину Московских комментаторов убирать надо. Игры Спартака И ЦСКА вообще без звука смотреть нужно, ибо слушать явное боление за своих невозможно.

17:20

max14195

Лучше терек отстранить от ЧР по футболу, так честнее будет.

17:20

А380726

О как, тереть"каминтатара пазорнайя". А когда этих небритых "головок" куда-нибудь отстранят? Или послезавтра Рамзан, как в случае с Федей, скажет "фу!" и все всем простят?

17:09

Владимир 0404

А давайте запретим ещё смотреть матчи что бы можно было спокойно деньги делать

17:09

volodqan

Не зря Гончаренко отказался тренировать Урал.Продажная команда.

17:01

King's Bounty IIII

А мне Журавель нравится и матч был странный...

16:59

Бен Ричардс

Полностью поддерживаю уважаемого Ахмеда Айдамиров. Вношу ещё дополнительное предложение: запретить просмотр футбольных матчей 77% опрошенных, согласных с негодяем Журавелем, что это был "странный" матч. В чем не могу согласиться с уважаемым Ахмедом Айдамировым, так это в призыве к отстраненению Журавеля. Он же cказал, что "Урал" не хотел играть в футбол, а не "Терек", за что наказывать,да?

16:56

Boleijj protiv

Пора кадыровцев раком ставить!!! Развел путинело хрень, его тоже к стенке. Тогда будет порядок.

16:55

AESt_SM

На воре и шапка горит??? Тогда отстраняйте и Орлова... Чем это питерский глор лучше?? Также предвзято комментирует из матча в матч..

16:52

Red G. Best

все правильно, если нет доказухи, то зачем на всю России сомнения рассеивать?! тем более профессиональный журналюга, как может об этом говорить в прямом эфире?!

16:52

Ruslanas

Ну и правильно, такого нытья от комментатора давно не слышал!

16:49

romulian77

Вор всегда громче всех кричит: "Держи вора!" Но откуда об этом знать руководству "Терека"?...

16:47

Chibisov

Вот отправить терек в пятый дивизион за свои махинации точно надо и пусть свой урал с собой прихватят и будут там в пятом дивизионе 50 зрителей смешить своим цирком!

16:43

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