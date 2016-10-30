"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России

"Терек" направит официальное письмо в холдинг "Матч" с просьбой отстранить комментатора Тимура Журавеля от работы на матчах чемпионата России. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Подводя итоги матча 12-го тура премьер-лиги "Урал" – "Терек" (1:4) в эфире, Журавель заметил: "Это был настоящий футбольный спектакль". Позднее он в интервью "СЭ" признался, что у него осталось грустное впечатление от этой встречи. Добавим, что в перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям.

– Мы готовим официальное письмо телеканалу "Матч ТВ", чтобы этого специалиста, который комментировал матч, больше к матчам, по крайней мере с участием "Терека", не привлекали, - цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. – Кто комментировал? Зовут его "никто". Так и напишите.

Не знаю, как ему доверили матч комментировать. Если есть основания какие-то, пусть идет в прокуратуру, пишет заявление. А так все одни домыслы. Комментировал предвзято. Полтора года назад было что-то у букмекеров, нам теперь что, совсем с "Уралом" не играть, что ли? Завтра отправим им это письмо.

Когда комментатор сидит и в одну калитку пытается внушить зрителям, что что-то нечисто, это его в первую очередь компетентные органы должны привлечь.

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол"