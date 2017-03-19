14:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимофей Калачев: "Успели ли восстановиться? Мне трудно сказать, я не играл с "Манчестер Юнайтед"

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Защитник "Ростова" Тимофей Калачев в перерыве матча 20-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" заявил, что из-за состояния поля в Самаре команда старается меньше играть в комбинационную игру. На данный момент "Ростов" идет на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги, "Крылья" занимают предпоследнюю, 15-ю строчку.

– Что делать во втором тайме? Продолжать играть, искать моменты, шансы, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Калачев. – Поле здесь непростое, поэтому не так интересно играть комбинационно. Успели ли восстановиться? Мне трудно сказать, я не играл с "Манчестер Юнайтед". Другие играли.

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Материалы REN-TV

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