"Терек" на выезде обыграл "Урал"

"Терек" нанес поражение "Уралу" в матче 12-го тура чемпионата России – 4:1. Хозяева открыли счет на 11-й минуте усилиями Георгия Чантурии, однако затем грубейшую ошибку допустил вратарь Дмитрий Арапов. Получив пас от защитника, он попал в Бекима Балая и мяч отлетел в ворота. Во втором тайме Балай оформил дубль, еще один мяч забил Доминик Динга в свои ворота. А в компенсированное время отличился Аблай Мбенг.
"Терек" набрал 21 очко и догнал ЦСКА в турнирной таблице. "Урал" остался с девятью баллами на 12-м месте. В следующем туре "Терек" примет "Зенит", а "Урал" на вызде сыграет с "Крыльями Советов".
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Терек" (Грозный) – 1:4 (1:1)
Голы: Чантурия, 11 - с пенальти (1:0). Балай, 43 (1:1). Балай, 56 (1:2). Динга, 59 - в свои ворота (1:3). Мбенг, 90+1 (1:4).
"Урал": Арапов, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Ставпец, Фидлер, Емельянов, Павленко (Подоксенов, 46), Лунгу (Меркулов, 63), Чантурия (Коробов, 33).
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Роши (Грозав, 72), Кузяев, Пирис, Иванов, Лебеденко (Митришев, 72), Балай (Мбенг, 83).
Предупреждение: Иванов, 55.
Судьи: ЕСЬКОВ. Сафьян (все Москва), Семенов (Гатчина).
30 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени
King's Bounty IIII
Футбольный долг - долг чести ! Теперь все ровно это только беспредельщики типа Гулливер Крут ! не отдают долги...
14:58
Аратюнян
ну а главное, что сейчас снова по итогам этого матча соберутся разные комиссии, комитеты, посмотрят эту игру и признают, что матч был кристально честный, просто у уралочки в этот день случились месячные:)
14:50
Гаттузо зол!
А хотим, чтобы зрители ходили на стадионы. Да ничего не поможет, даже если снова разрешить алкоголь, даже новые стадио с крышами, пока вот такие игры у нас на регулярной основе. Чинуши в свои блокнотики записали- проведено, а больше их ничего не волнует. Грядкин, чебан, шимонян отзовитесь ау! Или ждете указаний Медалия, как реагировать. Ню-ню, ждите..............
14:48
никнейм1
Мутко. - Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче.
14:47
Аратюнян
Выждали два года и должок таки отдали! Правильно долги надо отдавать, все таки честная команда этот Урал!
14:45
Завхоз Лызин
Арапова срочно купить в Зенит - будет достойным конкурентом Лодыгину, и этого, как его, Динга в пару к Нету... Ха-ха-ха
14:44
DENsid
Матч был действительно странный, кто смотрел думаю поймёт ! Тотальное преимущество до первого гола Урала, потом затишье до привоза Арапова, а второй тайм это конечно цирк, не знаю уж договорной он был или нет, но столько привозов на ровном месте я если честно давно не помню. Терек забил больше голов, чем создал моментов)
14:43
никнейм1
В этом матче болел за Терек, но после всего увиденного настроение на весь выходной испорчено. Мутко, ау, где комментарии к матчу?
14:19
Slim Taller
Позор!
14:18
Жуниньё Пернамбукану
РЕСПЕКТ ГОНЧАРЕНКО
14:15
никнейм1
А потом они права на наш чемпионат продать не могут. Да кому он такой нужен?
14:14
Жуниньё Пернамбукану
А если без эмоций - этот матч уже сейчас должен стать предметом тщательного и скрупулезного разбирательства компетентных органов на самом высоком уровне. И пусть он станет таковым и для УЕФА.
14:13
никнейм1
Chibisov. Если очков не будет хватать, то по-любому Урал в Грозном выиграет.
14:12
Chibisov
никнейм1 конечно,сейчас какая нибудь экспертная комиссия не найдет факта сговора и не сможет признать матч договорным,а во втором круге в грозном вдруг победит урал)))
14:10
Chibisov
Молодцы скандировали болельщики урала после четвертого мяча в свои ворота)))А ведь действительно МОЛОДЦЫ,так красиво слить с разгромным счетом даже аньели со своим ювентусом не смог бы)
14:08
никнейм1
Chibisov. Да ведь опять всё прокатит у этих наглецов!
14:07
Chibisov
никнейм1 ЭТО ОБЫЧНЫЙ ДОГОВОРНОЙ МАТЧ и буки это поняли,хотя только глупый это не смог бы понять!
14:06
Жуниньё Пернамбукану
Уральцы, вам не стыдно, что вас такой цирк-шапито в городе??? Вам за себя не обидно? Вы билеты и абонементы на матчи гришкиного клубца зачем покупаете? Вам деньги гришаня вернёт?! По идее, он должен с вами заделиться с жирного навара у букмекеров)))))
14:05
Chibisov
А гончаренко то прав был сбежав из этой клоаки,болельщиков урала жалко,придти на стадион в такую погоду и увидеть шапито от своих футболистов под предводительством шалашовки иванова.
14:04
никнейм1
урал-спартак-п2 2.03 коэф, урал-зенит-п2 1.5 коэф, урал-терек после первого тайма 1-1 п2 коэф 1.38!!! И что это?
14:04
Chibisov
Урал ура,валим за Урал,ура я тереку долг отдал)))
14:02
Жуниньё Пернамбукану
Гришку Иванова - за ноги повесить в центре Ёбурга!
14:01
maxscorp78
дно днищенское(((( презираю фк Дог
13:59
Паренек с Урала
Должок! ДОЛЖОК!
13:58
Chibisov
Если это не договорняк,то что тогда договорной матч?Вернул таки должок иванов)))Эх по хорошему эти две команды за такое в любительскую лигу,но .........играем дальше,да здравствует честный футбол)))
13:57
_Capone
ВОТ ИСТИННОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА,И ПУСТЬ КТО-НИБУДЬ ЗАИКНЕТСЯ ЧТО ЭТОТ МАТЧ ЧЕСТНЫЙ
13:56
никнейм1
Цирк!
13:55