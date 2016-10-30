"Терек" на выезде обыграл "Урал"

"Терек" нанес поражение "Уралу" в матче 12-го тура чемпионата России – 4:1. Хозяева открыли счет на 11-й минуте усилиями Георгия Чантурии, однако затем грубейшую ошибку допустил вратарь Дмитрий Арапов. Получив пас от защитника, он попал в Бекима Балая и мяч отлетел в ворота. Во втором тайме Балай оформил дубль, еще один мяч забил Доминик Динга в свои ворота. А в компенсированное время отличился Аблай Мбенг.

"Терек" набрал 21 очко и догнал ЦСКА в турнирной таблице. "Урал" остался с девятью баллами на 12-м месте. В следующем туре "Терек" примет "Зенит", а "Урал" на вызде сыграет с "Крыльями Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Терек" (Грозный) – 1:4 (1:1)

Голы: Чантурия, 11 - с пенальти (1:0). Балай, 43 (1:1). Балай, 56 (1:2). Динга, 59 - в свои ворота (1:3). Мбенг, 90+1 (1:4).

"Урал": Арапов, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Ставпец, Фидлер, Емельянов, Павленко (Подоксенов, 46), Лунгу (Меркулов, 63), Чантурия (Коробов, 33).

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Роши (Грозав, 72), Кузяев, Пирис, Иванов, Лебеденко (Митришев, 72), Балай (Мбенг, 83).

Предупреждение: Иванов, 55.

Судьи: ЕСЬКОВ. Сафьян (все Москва), Семенов (Гатчина).

30 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени