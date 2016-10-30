13:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" на выезде обыграл "Урал"

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"Терек" нанес поражение "Уралу" в матче 12-го тура чемпионата России – 4:1. Хозяева открыли счет на 11-й минуте усилиями Георгия Чантурии, однако затем грубейшую ошибку допустил вратарь Дмитрий Арапов. Получив пас от защитника, он попал в Бекима Балая и мяч отлетел в ворота. Во втором тайме Балай оформил дубль, еще один мяч забил Доминик Динга в свои ворота. А в компенсированное время отличился Аблай Мбенг.

"Терек" набрал 21 очко и догнал ЦСКА в турнирной таблице. "Урал" остался с девятью баллами на 12-м месте. В следующем туре "Терек" примет "Зенит", а "Урал" на вызде сыграет с "Крыльями Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Терек" (Грозный) – 1:4 (1:1)

Голы: Чантурия, 11 - с пенальти (1:0). Балай, 43 (1:1). Балай, 56 (1:2). Динга, 59 - в свои ворота (1:3). Мбенг, 90+1 (1:4).

"Урал": Арапов, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Ставпец, Фидлер, Емельянов, Павленко (Подоксенов, 46), Лунгу (Меркулов, 63), Чантурия (Коробов, 33).

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Роши (Грозав, 72), Кузяев, Пирис, Иванов, Лебеденко (Митришев, 72), Балай (Мбенг, 83).

Предупреждение: Иванов, 55.

Судьи: ЕСЬКОВ. Сафьян (все Москва), Семенов (Гатчина).

30 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени

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http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (27)
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King's Bounty IIII

Футбольный долг - долг чести ! Теперь все ровно это только беспредельщики типа Гулливер Крут ! не отдают долги...

14:58

Аратюнян

ну а главное, что сейчас снова по итогам этого матча соберутся разные комиссии, комитеты, посмотрят эту игру и признают, что матч был кристально честный, просто у уралочки в этот день случились месячные:)

14:50

Гаттузо зол!

А хотим, чтобы зрители ходили на стадионы. Да ничего не поможет, даже если снова разрешить алкоголь, даже новые стадио с крышами, пока вот такие игры у нас на регулярной основе. Чинуши в свои блокнотики записали- проведено, а больше их ничего не волнует. Грядкин, чебан, шимонян отзовитесь ау! Или ждете указаний Медалия, как реагировать. Ню-ню, ждите..............

14:48

никнейм1

Мутко. - Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче.

14:47

Аратюнян

Выждали два года и должок таки отдали! Правильно долги надо отдавать, все таки честная команда этот Урал!

14:45

Завхоз Лызин

Арапова срочно купить в Зенит - будет достойным конкурентом Лодыгину, и этого, как его, Динга в пару к Нету... Ха-ха-ха

14:44

DENsid

Матч был действительно странный, кто смотрел думаю поймёт ! Тотальное преимущество до первого гола Урала, потом затишье до привоза Арапова, а второй тайм это конечно цирк, не знаю уж договорной он был или нет, но столько привозов на ровном месте я если честно давно не помню. Терек забил больше голов, чем создал моментов)

14:43

никнейм1

В этом матче болел за Терек, но после всего увиденного настроение на весь выходной испорчено. Мутко, ау, где комментарии к матчу?

14:19

Slim Taller

Позор!

14:18

Жуниньё Пернамбукану

РЕСПЕКТ ГОНЧАРЕНКО

14:15

никнейм1

А потом они права на наш чемпионат продать не могут. Да кому он такой нужен?

14:14

Жуниньё Пернамбукану

А если без эмоций - этот матч уже сейчас должен стать предметом тщательного и скрупулезного разбирательства компетентных органов на самом высоком уровне. И пусть он станет таковым и для УЕФА.

14:13

никнейм1

Chibisov. Если очков не будет хватать, то по-любому Урал в Грозном выиграет.

14:12

Chibisov

никнейм1 конечно,сейчас какая нибудь экспертная комиссия не найдет факта сговора и не сможет признать матч договорным,а во втором круге в грозном вдруг победит урал)))

14:10

Chibisov

Молодцы скандировали болельщики урала после четвертого мяча в свои ворота)))А ведь действительно МОЛОДЦЫ,так красиво слить с разгромным счетом даже аньели со своим ювентусом не смог бы)

14:08

никнейм1

Chibisov. Да ведь опять всё прокатит у этих наглецов!

14:07

Chibisov

никнейм1 ЭТО ОБЫЧНЫЙ ДОГОВОРНОЙ МАТЧ и буки это поняли,хотя только глупый это не смог бы понять!

14:06

Жуниньё Пернамбукану

Уральцы, вам не стыдно, что вас такой цирк-шапито в городе??? Вам за себя не обидно? Вы билеты и абонементы на матчи гришкиного клубца зачем покупаете? Вам деньги гришаня вернёт?! По идее, он должен с вами заделиться с жирного навара у букмекеров)))))

14:05

Chibisov

А гончаренко то прав был сбежав из этой клоаки,болельщиков урала жалко,придти на стадион в такую погоду и увидеть шапито от своих футболистов под предводительством шалашовки иванова.

14:04

никнейм1

урал-спартак-п2 2.03 коэф, урал-зенит-п2 1.5 коэф, урал-терек после первого тайма 1-1 п2 коэф 1.38!!! И что это?

14:04

Chibisov

Урал ура,валим за Урал,ура я тереку долг отдал)))

14:02

Жуниньё Пернамбукану

Гришку Иванова - за ноги повесить в центре Ёбурга!

14:01

maxscorp78

дно днищенское(((( презираю фк Дог

13:59

Паренек с Урала

Должок! ДОЛЖОК!

13:58

Chibisov

Если это не договорняк,то что тогда договорной матч?Вернул таки должок иванов)))Эх по хорошему эти две команды за такое в любительскую лигу,но .........играем дальше,да здравствует честный футбол)))

13:57

_Capone

ВОТ ИСТИННОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА,И ПУСТЬ КТО-НИБУДЬ ЗАИКНЕТСЯ ЧТО ЭТОТ МАТЧ ЧЕСТНЫЙ

13:56

никнейм1

Цирк!

13:55

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ