"Терек" и "Крылья Советов" оштрафованы на 50 тысяч рублей за отказ от флэш-интервью

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц после окончания заседания сообщил, что "Терек", игроки которого не вышли на флэш-интервью в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА, заплатит 50 тысяч рублей.

– КДК рассмотрел случай, произошедший в перерыве матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Терек", - игроки "Терека" не вышли на флэш-интервью - и принял решение оштрафовать "Терек" на 50 тысяч рублей.

Аналогичное нарушение было в матче "Ростов" – "Крылья Советов": один из игроков самарского клуба не вышел на флэш-интервью, как положено по регламенту. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)