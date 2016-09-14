17:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек" и "Крылья Советов" оштрафованы на 50 тысяч рублей за отказ от флэш-интервью

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц после окончания заседания сообщил, что "Терек", игроки которого не вышли на флэш-интервью в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА, заплатит 50 тысяч рублей.

– КДК рассмотрел случай, произошедший в перерыве матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Терек", - игроки "Терека" не вышли на флэш-интервью - и принял решение оштрафовать "Терек" на 50 тысяч рублей.

Аналогичное нарушение было в матче "Ростов""Крылья Советов": один из игроков самарского клуба не вышел на флэш-интервью, как положено по регламенту. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ишь, до чего дошли - за договорняки штрафуют!

17:44

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