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"Терек" арендовал Оздоева

15 ноября 2016 года. Грозный. Россия - Румыния - 1:0. Автор победного гола в концовке игре Магомед ОЗДОЕВ (№27). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
15 ноября 2016 года. Грозный. Россия - Румыния - 1:0. Автор победного гола в концовке игре Магомед ОЗДОЕВ (№27). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев перешел в "Терек" на правах аренды, сообщает официальный сайт казанцев. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2016/17.

24-летний футболист перешел в "Рубин" в 2014 году. Полузащитник провел за казанцев 68 матчей в чемпионате России, в которых забил 8 голов и сделал три голевые передачи. Также Оздоев 5 матчей сыграл в Кубке России и 10 – в Лиге Европы.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6595-laquo-rubin-raquo-i-laquo-terek-raquo-dogovorilis-ob-arende-ozdoeva

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КОММЕНТАРИИ (1)
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karlikf1

Ладно, невелика потеря. Далеко не Домингес и даже не Ерёменко.

14:06

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