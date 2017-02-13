"Терек" арендовал Оздоева

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев перешел в "Терек" на правах аренды, сообщает официальный сайт казанцев. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2016/17.
24-летний футболист перешел в "Рубин" в 2014 году. Полузащитник провел за казанцев 68 матчей в чемпионате России, в которых забил 8 голов и сделал три голевые передачи. Также Оздоев 5 матчей сыграл в Кубке России и 10 – в Лиге Европы.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6595-laquo-rubin-raquo-i-laquo-terek-raquo-dogovorilis-ob-arende-ozdoeva
karlikf1
Ладно, невелика потеря. Далеко не Домингес и даже не Ерёменко.
14:06