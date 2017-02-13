"Терек" арендовал Оздоева

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев перешел в "Терек" на правах аренды, сообщает официальный сайт казанцев. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2016/17.

24-летний футболист перешел в "Рубин" в 2014 году. Полузащитник провел за казанцев 68 матчей в чемпионате России, в которых забил 8 голов и сделал три голевые передачи. Также Оздоев 5 матчей сыграл в Кубке России и 10 – в Лиге Европы.