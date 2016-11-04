Тарас Михалик: "Не важно с кем играть: "Анжи", "Оренбургом" или ЦСКА"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что москвичей не пугает разгромная победа махачкалинцев в 1/8 финала Кубка России над "Зенитом", передает из Баковки корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ. Футболист отметил, что железнодорожникам стоит призадуматься над своим положением в турнирной таблице.

– Насколько опасен Бернард Бериша?

– Теории еще не было, но мы против него играли в Лиге Европы. Ринат Янбаев его хорошо запомнил. Да, у Бериши хорошая скорость, хороший футболист. В российском чемпионате таких много. Ко всем надо подстраиваться.

– "Анжи" обыграл "Зенит" в последнем матче со счетом 4:0. Боитесь?

– Не скажу, что пугает эта победа. Но они не просто так победили питерцев. "Анжи" набирает ход. Стоит призадуматься и нам. У нас не все получается.

– Ваше личное мнение об "Анжи"?

– Мы не смотрим ни на кого, кто сильнее. Не важно, ЦСКА, "Анжи" или "Оренбург". Все, как обычно, ближайшая игра – самая важная.