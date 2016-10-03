Судей оденут в костюмы

Судейский комитет РФС на заседании в понедельник решил обязать арбитров, обслуживающих матчи чемпионата страны, приезжать на игры в цивильных, а не спортивных костюмах. В свое время для рефери уже шились однообразные костюмы – с соответствующими эмблемами и без них. Однако в последние пару лет эта практика прекратилась. Члены судейского комитета обратились к руководству РФС с просьбой оказать содействие в обеспечении арбитров необходимой экипировкой. (Александр БОБРОВ)