Судей оденут в костюмы

Судейский комитет РФС на заседании в понедельник решил обязать арбитров, обслуживающих матчи чемпионата страны, приезжать на игры в цивильных, а не спортивных костюмах. В свое время для рефери уже шились однообразные костюмы – с соответствующими эмблемами и без них. Однако в последние пару лет эта практика прекратилась. Члены судейского комитета обратились к руководству РФС с просьбой оказать содействие в обеспечении арбитров необходимой экипировкой. (Александр БОБРОВ)
Andrewxyz
самарец, вот такие шьют img.sooz.ru/posts/2011-10/1298166087_Muzhskie_kostyumy_dlya_rolevyh_igr_1.jpg
20:00
Andrewxyz
Пусть голые бегают, прикольно будет посмотреть
19:56
самарец
тогда уж им можно разрешить участвовать в гей парадах Зрители знают об ориентации так и так Тогда уж костюм универсальный что б прям с парада и матч что б время не тратить на переодевание или с матча сразу на парад
19:46
shpasic
так, костюмы уже шьют, а тип дерева уже выбрали?
19:40
А380726
Боброву, тебе пару трусов из комплекта Иванов пообещал?
19:40
psv57
лучше камуфляжные
19:32