19:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судей оденут в костюмы

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Судейский комитет РФС на заседании в понедельник решил обязать арбитров, обслуживающих матчи чемпионата страны, приезжать на игры в цивильных, а не спортивных костюмах. В свое время для рефери уже шились однообразные костюмы – с соответствующими эмблемами и без них. Однако в последние пару лет эта практика прекратилась. Члены судейского комитета обратились к руководству РФС с просьбой оказать содействие в обеспечении арбитров необходимой экипировкой. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Andrewxyz

самарец, вот такие шьют img.sooz.ru/posts/2011-10/1298166087_Muzhskie_kostyumy_dlya_rolevyh_igr_1.jpg

20:00

Andrewxyz

Пусть голые бегают, прикольно будет посмотреть

19:56

самарец

тогда уж им можно разрешить участвовать в гей парадах Зрители знают об ориентации так и так Тогда уж костюм универсальный что б прям с парада и матч что б время не тратить на переодевание или с матча сразу на парад

19:46

shpasic

так, костюмы уже шьют, а тип дерева уже выбрали?

19:40

А380726

Боброву, тебе пару трусов из комплекта Иванов пообещал?

19:40

psv57

лучше камуфляжные

19:32

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