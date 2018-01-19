Спортивный директор "Наполи": "Вероятнее всего, Максимович перейдет в "Спартак"

Спортивный директор "Наполи" Кристиан Гинтоли рассказал о том, что защитник команды Никола Максимович интересен сразу нескольким клубам. По его словам, на данный момент фаворитом является "Спартак".
- На Максимовича претендует целый ряд клубов, - цитирует Areanapoli Гинтоли. - На данный момент вероятнее всего, что он переедет в Россию, а именно - в "Спартак".
По информации Il Mattino, "Наполи" не будет продавать серба дешевле 20 миллионов. При этом неаполитанцы готовы рассмотреть варианты с арендой. Отмечается, что представители Максимовича ведут переговоры для того, чтобы завершить переход в московский клуб в ближайшее время.
Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 - на правах аренды). В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".
Отметим, что Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Свинство-зло! (Плутарх)
15:48
Патриот Сибири
Гаттузо Крут!!!!!!#! до вас по-любому Спартаку будет далеко. С вашими-то 16 и 22 млн по факту за Алвеша, 40 млн за Халка (это когда Челси предлагал 45, ага - в Порту же идиоты сидят). Да даже Быстрова взяли: все писали про 15 млн, а потом, как по щелчку стали писать 9 млн. По чудесатости трансферов и работы со СМИ сине-бело-стесняющиеся впереди планеты всей.
15:24
К.Б.Ын
asc0002 Don Дырявый рейтуз это вы только можете писать, что купили Гарая за 6 лямов, а Полоза с Ерохиным забрали бесплатно у Ростова))) Что с вас взять болотные лохи) --------------- Перес тоже что-то там обиженно кукарекал, однако решение суда на руках, а без бумажки ты какашка, как говорится. И с ФФП у нас проблем нет, так что кто тут лохи еще большой вопрос ))) 13:38--------- У недоклуба всё расписано давно. Полоза, Ерохина и прочих им дарят бесплатно, как и стадион за полтора лярда евро. Я даже знаю кто им дарит- это пенсии Бабушек РОССИИ в лице государственной компании!
14:43
К.Б.Ын
Всё упирается в сумму и в желание Массимо приобрести серба.)
14:36
asc0002
Don Дырявый рейтуз это вы только можете писать, что купили Гарая за 6 лямов, а Полоза с Ерохиным забрали бесплатно у Ростова))) Что с вас взять болотные лохи) --------------- Перес тоже что-то там обиженно кукарекал, однако решение суда на руках, а без бумажки ты какашка, как говорится. И с ФФП у нас проблем нет, так что кто тут лохи еще большой вопрос )))
13:38
Don
Дырявый рейтуз это вы только можете писать, что купили Гарая за 6 лямов, а Полоза с Ерохиным забрали бесплатно у Ростова))) Что с вас взять болотные лохи)
13:19
visp1961
Гаттузо Крут!!!!!!#!, сынуля, ты хоть сам-то понял ЧТО налепил?
13:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато потом свинэкспресс напишет, что купили за 7-8 ломтей. А ла република напишет, как есть. Вот и посмотрим будет ли секас писать достоверную инфу, а не из воспаленного мозга.
12:58
spartak-msk
Учитывая, что Джикия сломался, Максимович более предпочтителен, чем Вериссимо, так как сможет сразу заиграть на наших огородах (он же играл в Сербии, да и в Италии поля не идеальные), к тому же чемпионат Италия жесткий, а не плюшевый как в Бразилии. Верисиимо до лета , скорее всего, в шоке будет. Ну и всегда есть риск , что молодой не раскроется. А нужен игрок основы теперь, а не на перспективу. Так что надо брать "Максимыча"
12:55