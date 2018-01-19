Спортивный директор "Наполи": "Вероятнее всего, Максимович перейдет в "Спартак"

Спортивный директор "Наполи" Кристиан Гинтоли рассказал о том, что защитник команды Никола Максимович интересен сразу нескольким клубам. По его словам, на данный момент фаворитом является "Спартак".

- На Максимовича претендует целый ряд клубов, - цитирует Areanapoli Гинтоли. - На данный момент вероятнее всего, что он переедет в Россию, а именно - в "Спартак".

По информации Il Mattino, "Наполи" не будет продавать серба дешевле 20 миллионов. При этом неаполитанцы готовы рассмотреть варианты с арендой. Отмечается, что представители Максимовича ведут переговоры для того, чтобы завершить переход в московский клуб в ближайшее время.

Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 - на правах аренды). В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".

Отметим, что Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

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