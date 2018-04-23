"Спартак" выиграл только один матч в сезоне-2017/18 с Боккетти и Таски в составе

Матч 27-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ахмат" стал седьмым для пары защитников красно-белых Сердар Таски – Сальваторе Боккетти. Только один из них – ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1) – завершился победой столичного клуба. Немецкий защитник сыграл в том матче всего 10 минут.

Дата Турнир Соперник Результат Минуты Боккетти Минуты Таски 19.08.2017 ЧР "Локомотив" (д) 3:4 1-90 1-90 27.08.2017 ЧР "СКА-Хабаровск" (г) 0:0 1-90 1-35 23.09.2017 ЧР "Анжи" (д) 2:2 1-90 1-90 26.09.2017 ЛЧ "Ливерпуль" (д) 1:1 1-90 1-90 6.12.2017 ЛЧ "Ливерпуль" (г) 0:7 1-90 1-90 22.2.2018 ЛЕ "Атлетик" (г) 2:1 1-90 1-10 23.4.2018 ЧР "Ахмат" (д) 1:3 1-90 1-45 Итого: +1=3-3 9-18 630 450