"Спартак" выиграл только один матч в сезоне-2017/18 с Боккетти и Таски в составе

Матч 27-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ахмат" стал седьмым для пары защитников красно-белых Сердар Таски – Сальваторе Боккетти. Только один из них – ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1) – завершился победой столичного клуба. Немецкий защитник сыграл в том матче всего 10 минут.
|Дата
|Турнир
|Соперник
|Результат
|Минуты Боккетти
|Минуты Таски
|19.08.2017
|ЧР
|"Локомотив" (д)
|3:4
|1-90
|1-90
|27.08.2017
|ЧР
|"СКА-Хабаровск" (г)
|0:0
|1-90
|1-35
|23.09.2017
|ЧР
|"Анжи" (д)
|2:2
|1-90
|1-90
|26.09.2017
|ЛЧ
|"Ливерпуль" (д)
|1:1
|1-90
|1-90
|6.12.2017
|ЛЧ
|"Ливерпуль" (г)
|0:7
|1-90
|1-90
|22.2.2018
|ЛЕ
|"Атлетик" (г)
|2:1
|1-90
|1-10
|23.4.2018
|ЧР
|"Ахмат" (д)
|1:3
|1-90
|1-45
|Итого:
|+1=3-3
|9-18
|630
|450