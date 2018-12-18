"Спартак" принял решение расстаться с Романом Еременко

"СЭ" – об итогах заключительного в этом году совета директоров "Спартака".

– Сергей Родионов покинул пост генерального директора – это его инициатива. Он назначен спортивным директором клуба.

– И.о. гендиректора назначен Наиль Измайлов, который сохраняет пост вице-президента.

– Принято решение о досрочном прекращении – по инициативе клуба – трудовых отношений с полузащитником Романом Еременко.

– Вопрос о сотрудничестве с рядом футболистов будет решаться по итогам сборов. Главный тренер красно-белых Олег Кононов попросил время на более пристальное знакомство с рядом других футболистов – это касается, в том числе, и капитана, Дениса Глушакова.

– Совет директоров подтвердил две из трех оставшихся задач на сезон: место в тройке по итогам чемпионата и победа в Кубке России.

– Совет директоров заслушал тренеров всей клубной иерархии – начиная со специалистов академии и заканчивая главной командой. Кадровых перемен в этой структуре не ожидается. (Вячеслав Короткин)