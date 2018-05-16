"Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к Живоглядову

По информации "СЭ", "Спартак" и "Краснодар" интересуются защитником "Уфы" Дмитрием Живоглядовым.

23-летний защитник провел в завершившемся сезоне 28 матчей в чемпионате, забил 2 гола. Игрок имеет действующий контракт с "Уфой", который по истечении первого года в команде утратил пункт о выкупе за фиксированную сумму - она составляла 1 миллион евро.

Теперь же "Уфа" может запросить существенно больше - источники "СЭ" оценивают трансфер в 2,5 миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ)

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