21:23 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к Живоглядову

Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Спартак" и "Краснодар" интересуются защитником "Уфы" Дмитрием Живоглядовым.

23-летний защитник провел в завершившемся сезоне 28 матчей в чемпионате, забил 2 гола. Игрок имеет действующий контракт с "Уфой", который по истечении первого года в команде утратил пункт о выкупе за фиксированную сумму - она составляла 1 миллион евро.

Теперь же "Уфа" может запросить существенно больше - источники "СЭ" оценивают трансфер в 2,5 миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ)

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/calendar/tours/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Начали дербанить Уфу, молодцы, нечего и сказать. И кто начал то, Краснодар!

21:37

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