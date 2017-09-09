"Соскучились?" Фото из раздевалки "Спартака". Самедов сдержал обещание "СЭ"

"Спартак" на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из раздевалки после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0). На протяжении прошлого чемпионского сезона красно-белые постоянно делали подобные кадры. В этом же чемпионате снимки красно-белых в соцсетях не появлялись.

Напомним, что на этой неделе в редакции "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" Александр Самедов, который заверил, что победные фото из раздевалки скоро вернутся.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин" //

Александр Самедов: "Победные фото из раздевалки скоро вернутся"