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21:43 | Футбол — РФПЛ

"Соскучились?" Фото из раздевалки "Спартака". Самедов сдержал обещание "СЭ"

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"Спартак" на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из раздевалки после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0). На протяжении прошлого чемпионского сезона красно-белые постоянно делали подобные кадры. В этом же чемпионате снимки красно-белых в соцсетях не появлялись.

Напомним, что на этой неделе в редакции "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" Александр Самедов, который заверил, что победные фото из раздевалки скоро вернутся.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин" // 
Александр Самедов: "Победные фото из раздевалки скоро вернутся"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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L Osokin

Круто!!!!)))) Зачем Петкович в душ ходил?

22:24

nik27772

ВОТ ТАК НАДО КАЖДЫЙ ТУР

22:23

Тринадцатый

Молодцы !!!

22:14

Sovmestitel

Если такие фото вдохновляют вас, парни, на хорошую игру и победы, то вперед!!! Не забывайте постить фотки из саун, бань и будуаров. :)

22:00

Mr.Trololo

Адриану обиделся. Видна только его кучерявая шапка Мономаха)))

21:54