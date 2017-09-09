"Соскучились?" Фото из раздевалки "Спартака". Самедов сдержал обещание "СЭ"

"Спартак" на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из раздевалки после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0). На протяжении прошлого чемпионского сезона красно-белые постоянно делали подобные кадры. В этом же чемпионате снимки красно-белых в соцсетях не появлялись.
Напомним, что на этой неделе в редакции "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" Александр Самедов, который заверил, что победные фото из раздевалки скоро вернутся.
Трансляция матча "Спартак" - "Рубин" //
Александр Самедов: "Победные фото из раздевалки скоро вернутся"
L Osokin
Круто!!!!)))) Зачем Петкович в душ ходил?
22:24
nik27772
ВОТ ТАК НАДО КАЖДЫЙ ТУР
22:23
Тринадцатый
Молодцы !!!
22:14
Sovmestitel
Если такие фото вдохновляют вас, парни, на хорошую игру и победы, то вперед!!! Не забывайте постить фотки из саун, бань и будуаров. :)
22:00
Mr.Trololo
Адриану обиделся. Видна только его кучерявая шапка Мономаха)))
21:54