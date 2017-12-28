Соломон Кверквелия: "Братья Миранчук скоро станут лучшими игроками в России"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия высоко ценил игру одноклубников Антона и Алексея Миранчуков. Он не сомневается, что полузащитники в скором времени станут лучшими футболистами в России.

- У них очень крутой игровой стиль. Думаю, скоро братья станут лучшими игроками в России, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Кверквелии. - Мне очень нравится их простота в жизни: скромные, воспитанные, слушают старших. Миранчуков я очень уважаю! И у них сумасшедший потенциал.