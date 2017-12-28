10:23 | Футбол — РФПЛ

Соломон Кверквелия: "Братья Миранчук скоро станут лучшими игроками в России"

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Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия высоко ценил игру одноклубников Антона и Алексея Миранчуков. Он не сомневается, что полузащитники в скором времени станут лучшими футболистами в России.

- У них очень крутой игровой стиль. Думаю, скоро братья станут лучшими игроками в России, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Кверквелии. - Мне очень нравится их простота в жизни: скромные, воспитанные, слушают старших. Миранчуков я очень уважаю! И у них сумасшедший потенциал.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16890

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Askido

Итак лучшие уже

11:27

Serenky25

Накатил уже с утра?

10:35