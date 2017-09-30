Скаут "Эвертона": "Не могу кого-то из "Спартака" представить в "Ливерпуле"

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" подвел итоги встречи "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1) и рассказал, кто из игроков российских команд мог бы заинтересовать английские топ-клубы.

- "Ливерпуль" команда более низкого уровня, чем "МЮ", провела не лучший матч, даже разочаровала. Фаворит должен показывать более сильный футбол и добиваться результата. За исключением Коутинью, выделить некого. Кроме того, имея подавляющее преимущество, "Ливерпуль" так и не смог победить.

Что касается "Спартака", то не могу сказать, что кто-то из его футболистов запомнился индивидуальными действиями и восхитил так, как Головин. Не могу никого из них представить в "Ливерпуле" – москвичи сильны командой, своим духом. Кутепов? На мой взгляд, Илья тот исполнитель, которому просто нужно больше играть, тогда возрастет уверенность, он станет мощнее.

Джикия? Позиция левого защитника все же не его. Чтобы соответствовать современному типу футболиста этого амплуа, нужно прибавлять в мобильности, в подключении в атаку. Джикия – это игрок центральной линии.

Для "Спартака" серьезным минусом стало отсутствие Промеса. Квинси придает динамики и агрессии атаке красно-белых, он цепляется за мячи и выжимает момент, не выключается из игры. (Сергей ЕГОРОВ)