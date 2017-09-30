Скаут "Эвертона": "Головин не затерялся бы в майке "Манчестер Юнайтед"

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" рассказал, кто из игроков российских команд мог бы заинтересовать английские топ-клубы. По его словам, один из них полузащитник ЦСКА Александр Головин.

– Если представить, что в этом матче Головин вышел бы в белой майке "МЮ", он бы не затерялся, – говорит Кучеров. – Смотрел специально за ним – как распоряжался мячом, обыгрывал и уходил из-под прессинга. Это единственный футболист в составе ЦСКА, который действовал на скоростях соперника.

Отдельно скажу об "МЮ". На мой взгляд, "дьяволы" даже сейчас не являются командой, которая может претендовать на титул в Лиге чемпионов. Да, для премьер-лиги она очень хороша: клуб купил центрального защитника Линделефа, форварда Лукаку, полузащитника Матича. Это серьезные ребята, но для победы в главном турнире Европы этого все равно недостаточно. В то же время команда Моуринью стал сильнее по сравнению с матчами против "Ростова" – намного стабильнее оборона, появился Лукаку, который может повесить на себя двух защитников. Ни в коем случае нельзя говорить, что вот "Ростов" с англичанами справлялся, а ЦСКА нет. Моуринью привез в этот раз намного более сильный состав.

Разницу между командами мы увидели в самом начале, когда после первых 30 минут дальнейшее потеряло смысл. Как только "МЮ" включал высокие скорости, оборона ЦСКА просто не успевала – это совершенно другая динамика.

Акинфеев был обречен – из-за быстрых голов матч закончился в первом тайме. Важно, что Игорь всегда играет до конца, и здесь показал свои плюсы. Имею в виду отличную реакцию и игру на линии ворот. (Сергей ЕГОРОВ)