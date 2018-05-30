Шатов возвращается в "Зенит". "Краснодар" не стал активировать опцию выкупа

7 апреля. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Краснодар" - 1:2. В этой игре Олег ШАТОВ (слева, против Магомеда ОЗДОЕВА) отметился голом, а после замены не сдержал слезы. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

По информации "СЭ", полузащитник Олег Шатов возвращается в "Зенит" после аренды в "Краснодаре".

Шатов был в аренде в "Краснодаре", и по трансферному контракту между клубами предполагалось, что "быки" могут активировать опцию выкупа игрока за 5 миллионов евро. Дедлайн, который позволял это сделать (по некоторым данным, 10 мая), прошел – "Краснодар" не стал выкупать трансфер футболиста, и Шатов возвращается в "Зенит" и, вероятно, поедет на сборы с командой Сергея Семака.

В сезоне 2017/18 27-летний Шатов провел за "Зенит" в чемпионате 13 матчей, за "Краснодар" 6 матчей (1 гол). (Сергей ЕГОРОВ)